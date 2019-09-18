İnşaat işçilerinin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı inşaatta çalışan ve aralarında tartışma çıkan taş duvar ustası Nizamettin Tosun (41), kepçe operatörü F.Y. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gece Marmaris ilçesine 42 kilometre mesafedeki turistik kırsal Selimiye ile Söğüt Mahallesi arasındaki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre taş duvar ustası Nizamettin Tosun ile kepçe operatörü F.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y. cebinden çıkardığı bıçak ile Nizamettin Tosun'u karnından bıçakladı. F.Y., olaydan sonra kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde F.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. F.Y.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Yapılan çalışma sonucunda F.Y. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.