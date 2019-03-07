İnşaat İşçilerinin Tehlikeli Mesaisi
41 dakika önce
Kahramanmaraş'ta adeta ölüme meydan okuyan inşaat işçileri, binanın 6. katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı.
Kahramanmaraş
'ta adeta ölüme meydan okuyan inşaat işçileri, binanın 6. katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu
ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, kazaya davetiye çıkarttı. Görüntüler kentin en işlek caddelerinden olan Trabzon
Caddesi'nde çekildi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan, binanın 6. katındaki çalışmalarını sürdüren işçiler, yürekleri ağza getirdi.
Kahramanmaraş'ta daha önce de sık sık gündeme gelmesine rağmen işçilerin bu şekilde çalışmaya devam etmesi dikkat çekti. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:49 Kaynak: İHA
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