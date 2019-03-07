Son Dakika Haberleri: İnşaat İşçilerinin Tehlikeli Mesaisi

İnşaat İşçilerinin Tehlikeli Mesaisi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta adeta ölüme meydan okuyan inşaat işçileri, binanın 6. katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı.

Kahramanmaraş'ta adeta ölüme meydan okuyan inşaat işçileri, binanın 6. katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, kazaya davetiye çıkarttı. Görüntüler kentin en işlek caddelerinden olan Trabzon Caddesi'nde çekildi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan, binanın 6. katındaki çalışmalarını sürdüren işçiler, yürekleri ağza getirdi.

(Ömer Faruk Salman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Güncel
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