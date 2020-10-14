İnşaat işçilerinin telefon ve cüzdanlarını çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, inşaatlarda çalışan işçilerin cep telefonu ve cüzdanlarını çaldığı tespit edilerek gözaltına alınan Fırat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de 10 farklı inşaatta işçilerin cep telefonu ve cüzdanları çalındı. İhbar üzerine soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Fırat Ç. olduğunu belirledi.Evinde yakalanarak gözaltına alınan Fırat Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.