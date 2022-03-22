İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

22.03.2022 14:31

ARNAVUTKÖY'de bir inşaatta çalışma yapıldığı sırada beton pompası devrildi.

ARNAVUTKÖY'de bir inşaatta çalışma yapıldığı sırada beton pompası devrildi. Devrilen pompanın altında kalan 2 işçi ağır yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın şantiye alanında beton dökümü yapıldığı sırada beton pompası devrildi. Devrilen pompanın altında 2 işçi kaldı. Sıkıştıkları yerden inşaattaki diğer çalışanlar tarafından ağır yaralı halde çıkarılan işçilere kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G ve A.C.K. ağır yaralı halde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şantiye ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kaza sonrasında işçilerin ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI
İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI
İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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