- İnşaat işçiliğinden doktorluğa giden başarılı hayat hikayesi - Son Dakika

- İnşaat işçiliğinden doktorluğa giden başarılı hayat hikayesi

01.02.2021 11:35

- İnşaat işçiliğinden doktorluğa giden başarılı hayat hikayesi 20 yıl önce inşaatta demir bağlayan doktor, şimdi hastalara şifa oluyor Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre'nin 20 yıllık başarı hikayesi takdir topluyor.

- İnşaat işçiliğinden doktorluğa giden başarılı hayat hikayesi

20 yıl önce inşaatta demir bağlayan doktor, şimdi hastalara şifa oluyor

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre'nin 20 yıllık başarı hikayesi takdir topluyor.

Van'ın Edremit içesine bağlı Kıyıcak Mahallesinde yaşayan 9 çocuğunu da üniversitede okutan bir annenin oğlu olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, bundan 20 yıl önce maddi imkansızlıktan dolayı inşaatta çalışmıştı. Ortaokul 6'ıncı sınıfın yaz tatilinde babasına yardım etmek için inşaatta çalışan Dr. İmre'nin zorlu hayat mücadelesi böyle başlamıştı. Okul hayatı boyunca her yaz tatilinde kardeşleriyle birlikte babasına yardım eden Dr. İmre, diğer zamanlarını ise ders çalışarak geçirdi. Düz lisede mezun olan Dr. İmre, 2002 yılında tıp fakültesini kazanmasına rağmen yine Kocaeli ve Bursa gibi illerde inşaatlarda çalıştı.

Rakiplerinden daha iyi puan almak için günde yaklaşık 8 saat ders çalışan Dr. İmre, 2014 yılında eğitimini tamamlayarak Muş Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yaptı. Daha sonra özel hastanelerde de çalışan Dr. İmre, 2016 yılından bu yana memleketi Van'da hastalara şifa oluyor.

İHA muhabirine konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "İnşaatta çalışsalar, sokakta mendil dahi satsalar, eğer okuma arzuları veya en ufak bir umut ışığı varsa onun peşinden koşsunlar" dedi.

"Babamız da inşaat ustasıydı"

Edremit ilçesinde Kıyıcak Mahallesinde yaşayanların temel geçim kaynağının tarım, hayvancılık ve inşaat işçiliği olduğunu ifade eden Dr. İmre, babalarının da inşaat ustası olduğunu anlattı. Dr. İmre, "Kardeşlerimle birlikte ortaokulun yaz tatilinden itibaren babamızla beraber çalışıyorduk. Babam zamanında çok okumak istemiş ama maddi imkansızlıklardan ve o zamanki sosyal, siyasal ortamdan dolayı okuyamamış. O yüzden babam özellikle, 'ben okumadım siz okuyun' diye tembih de bulunuyordu. Biz de zaten inşaatın zorluğundan dolayı ders çalışmayı daha çok seviyorduk. Günümüzdeki çocuklar ders çalışmayı maalesef sevmiyor ama öyle bir ortam olsa eminim ki onlar da severler. Biz de yazın inşaatta çalışırken kışın okula gidiyorduk" diye konuştu.

"İmkansızlıklar bahane değil"

2002 yılında kazandığı tıp fakültesinde eğitimine devam ederken yine maddi imkansızlıklardan dolayı inşaatta çalışmaya devam ettiğini dile getiren İmre, "Son sınıfta artık staj dönemi olduğu için çalışmadım. Benim özellikle gençlere tavsiyem; inşaatta çalışsalar, sokakta mendil dahi satsalar, eğer okuma arzuları veya en ufak bir umut ışığı varsa onun peşinden koşsunlar. Ben günde 7 buçuk saat ders çalışıyordum ve günde 350-500 arası soru çözüyordum. Biz özel okullarda okumadık, devlet okulunda okuduk. Tabi bu da günümüzde bir farktır. Okulda öğretmenlerimizin sayısı azdı, bu yüzden bazı derslerimiz de boş geçiyordu. Lise 2'inci sınıfta fizik dersimiz de hep boş geçti ve bazen biyoloji öğretmenimiz bu derse giriyordu. Matematik dersimiz hakeza boş geçti. Biz o açıkları kapatmak için başkası 2 saat çalışırken, biz günde 5-7 saat çalıştık. Hani bu imkansızlıklar bahane değil, bütün okullar dört dörtlük olmayabilir öğretmen sayısı da yetersiz olabilir ama bunu bir saat değil, 5 saat çalışarak da telafi edebiliriz" şeklinde konuştu.

"Umutlarını kaybetmesinler ve hayallerinin peşinde koşsunlar"

Günümüzdeki gençlere tavsiyelerde bulunan İmre, "Sevmedikleri bir bölüm varsa çok geç değil. Ben tıp fakültesinden önce fizik bölümünü okuyordum ve sevmiyordum. Biraz maddi imkansızlıklardan dolayı ikinci bir sene daha çalışamam diye fizik bölümünü tercih etmiştim ama sevmediğimiz bölümü ömür boyu yapamayız. Zorluk yaşadık ama mutluyduk. O günleri de özlüyoruz tabii ki ama maddi zorluklardan dolayı da baya sıkıntı yaşadık. Şimdi o fotoğraflara baktıkça tekrar tekrar hatırlıyorum, güzel olmakla beraber biraz sıkıntılı bir periyottu diye düşünüyorum" dedi.

(YLM-MSA-Y)

- İnşaat işçiliğinden doktorluğa giden başarılı hayat hikayesi
- İnşaat işçiliğinden doktorluğa giden başarılı hayat hikayesi
- İnşaat işçiliğinden doktorluğa giden başarılı hayat hikayesi
- İnşaat işçiliğinden doktorluğa giden başarılı hayat hikayesi

Muş Devlet Hastanesi, Edremit, İnşaat, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İnşaat işçiliğinden doktorluğa giden başarılı hayat hikayesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyali verdi Teyze herkesi kendine hayran bıraktı! Kediyi sevme şekli izleyenlerin içini ısıttı Arkadaş cinayetinde kan donduran detaylar: Dövüp silahla vurmuş, boğduktan sonra da cesedin yanması için ormanı yakmış Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Metroda Chucky kostümlü sosyal deney! Kadınlara yönelik tacizde farkındalık oluşturmak istendi 16 yaşındaki bir genç, polis kılığına girerek Navalny protestolarında görev yapan polislerin arasına sızdı Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı
Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi         
12:12
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi         
11:46
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak         
11:33
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi         
11:15
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor         
10:44
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir         
00:03
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 12:26:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - İnşaat işçiliğinden doktorluğa giden başarılı hayat hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei