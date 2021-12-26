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İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında ihracat yapan şirketin sahibi oldu - Son Dakika

İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında ihracat yapan şirketin sahibi oldu

26.12.2021 11:11

Samsun'da yaşayan Muzaffer Tahpur, inşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında adım adım yükselerek ihracat yapan şirketin sahibi oldu.

Samsun'da yaşayan Muzaffer Tahpur, inşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında adım adım yükselerek ihracat yapan şirketin sahibi oldu.

Evli ve iki çocuk babası Tahpur (45), Amasya'da yıllarca inşaatlarda yalıtım ustası olarak çalıştıktan sonra 2011 yılında kendi işini kurdu. Kurduğu şirkette binaların izolasyon ve su yalıtımı işlerini yapan Tahpur, giderlerinin büyük kısmını oluşturan yapı malzemelerini üretmeye karar verdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Tahpur, 2019 yılında Glopur Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurarak Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 480 metrekarelik atölyede üretime başladı.

İlk zamanlar ürünlerini sadece kendi inşaat şirketinde kullanan, zamanla üretimini artıran Tahpur, eşi Nurhan Tahpur ile 13 kişiye istihdam sağlıyor, ürünlerini iç pazarın yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 bin 500 metrekare kapalı alanda yapı malzemeleriyle ilgili fabrikanın inşasına da başlayan Tahpur, inşaatı gelecek yıl tamamlayıp üretime geçmeyi hedefliyor.

Muzaffer Tahpur, AA muhabirine, yalıtım ürünlerinin temelden çatıya, havuzdan banyoya, balkondan zemin kaplamasına geniş kullanım alanlarının olduğunu söyledi.

Sektörle 2007 yılında inşaatlarda tanıştığını anlatan Tahpur, şöyle devam etti:

"2007 yılında bir motosikletle kapı kapı iş arayarak, inşaatlarda çalışarak başlayan bir süreç. Daha sonra 2011 yılında kurduğum ilk uygulama şirketinde daha büyük işler aldık. Müşteri potansiyelimizin artmasıyla daha çok çalıştık. Çalıştığımızı da yine işimize aktardık. İşlerimize herhangi bir sermayeyle başlamadık. İnşatta çalışırken kazandığımız üç kuruşla alet, makine aldık. Üretime geçince üretimle ilgili makineler aldık. Adım adım işimizi geliştirdik. Cesur olmamız, riske girmemiz gerekiyordu, biz bunu yaptık."

Tahpur, yılda 900 ton üretim yapabilecek kapasiteye sahip olduklarını belirterek, "İlk başta 55 tonla üretime başlamıştık. Pandemi sürecinde piyasa daralma gösterdi ama ona rağmen üretimimiz her geçen gün çoğaldı. Bugün yılda 96 ton üretim yapıyoruz. Aslında bunun 10 katı kadar daha üretim yapabiliriz." dedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) dış ticaret desteği de aldıklarını dile getiren Tahpur, "OKA'nın destek programına katıldık. Danışmanlık hizmetleri aldık. İhracatla ilgili hayaller kurduk. Yurt dışında arayış içine girdik. Geçen ay Almanya'ya ilk ihracatımızı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Tahpur, Amasya'da inşası süren fabrika tamamlandığında üretimlerini artırarak ihracata ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.

İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında ihracat yapan şirketin sahibi oldu
İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında ihracat yapan şirketin sahibi oldu
İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında ihracat yapan şirketin sahibi oldu
İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında ihracat yapan şirketin sahibi oldu

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İhracat, Amasya, Samsun, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında ihracat yapan şirketin sahibi oldu - Son Dakika


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