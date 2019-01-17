Son Dakika Haberleri: İnşaat İşçisi 12'nci Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

İnşaat İşçisi 12'nci Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İstanbul Kartal'da 33 yaşındaki inşaat işçisi 12'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

İnşaat İşçisi 12'nci Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti, System.String[]
İstanbul Kartal'da 33 yaşındaki inşaat işçisi 12'nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından genç inşaat işçisinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay Kartal'da bir inşatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki alçı ustası Yusuf Özkök, çalışırken 12'nci kattan asansör boşluğuna düştü. Asansör sepetinin üzerine düşen düşen işçiyi fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incele4mede genç içinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından 4 çocuğu bulunan Özkök'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Yusuf Özkök'ün yakınları olayın şoku ile sinir krizi geçirdi. Genç inşaat işçisi Özkök'ün çalışma arkadaşları "Çalıştığı esnada dengesini kaybedip asansör sepetinin üzerine düştü" derken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

Genç, İstanbul, Kartal, 3. Sayfa
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