Son Dakika Haberleri: İnşaat İşçisi 2'nci Kattan Düşerek Yaralandı

İnşaat İşçisi 2'nci Kattan Düşerek Yaralandı

25 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde inşaat işçisi Feyati Gümüş (43), çalıştığı binada 2'nci kattan düşerek yaralandı.

İnşaat İşçisi 2'nci Kattan Düşerek Yaralandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde inşaat işçisi Feyati Gümüş (43), çalıştığı binada 2'nci kattan düşerek yaralandı.

Olay, Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi 33'üncü Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi Feyati Gümüş, 3 katlı binanın 2'nci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören diğer inşaat işçileri 112 Acil'den yardım istedi. İnşaata gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı Gümüş'ü ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Feyati Gümüş'ün vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:26 Kaynak: DHA

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