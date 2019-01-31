İnşaat İşçisi 2'nci Kattan Düşerek Yaralandı
25 dakika önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde inşaat işçisi Feyati Gümüş (43), çalıştığı binada 2'nci kattan düşerek yaralandı.
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde inşaat işçisi Feyati Gümüş
(43), çalıştığı binada 2'nci kattan düşerek yaralandı.
Olay, Merkez
Mahallesi Yıldırım Beyazıt
Caddesi 33'üncü Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi Feyati Gümüş, 3 katlı binanın 2'nci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören diğer inşaat işçileri 112 Acil'den yardım istedi. İnşaata gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı Gümüş'ü ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Feyati Gümüş'ün vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:26 Kaynak: DHA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı
Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti
31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok
Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı