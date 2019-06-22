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İnşaat işçisi av tüfeği ile intihar etti

21 dakika önce

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, inşaat işçisi Burak A. (24), kendisini başından av tüfeğiyle vurarak, yaşamına son verdi.

İnşaat işçisi av tüfeği ile intihar etti, System.String[]
KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, inşaat işçisi Burak A. (24), kendisini başından av tüfeğiyle vurarak, yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Akkışla ilçesi Ganişeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu iddia edilen, bekar inşaat işçisi Burak A., yol kenarında av tüfeğini başına dayayarak ateşledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burak A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Burak A.'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Akkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:52 Kaynak: DHA
Burak A, İşçi, Güncel
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