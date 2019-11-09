Son Dakika Haberleri: İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3)
Son Dakika Güncel İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3)

İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3)

6 saat önce

ZANLI YAKALANDIEge Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçi Ferit Aytekin'in (45) katil zanlısı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3), System.String[]

ZANLI YAKALANDI

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçi Ferit Aytekin'in (45) katil zanlısı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının kimliği açıklanmazken, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR,


Ege Üniversitesi, Bornova, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:20 Kaynak: DHA
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