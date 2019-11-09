İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3)
6 saat önce
ZANLI YAKALANDIEge Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçi Ferit Aytekin'in (45) katil zanlısı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:20 Kaynak: DHA
ZANLI YAKALANDI
Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçi Ferit Aytekin'in (45) katil zanlısı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının kimliği açıklanmazken, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İZMİR,
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