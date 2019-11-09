Son Dakika Haberleri: İnşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu
Son Dakika Güncel İnşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

İnşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

7 saat önce

EGE Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında çalışan bir işçi, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu.

İnşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu, System.String[]

EGE Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında çalışan bir işçi, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan işçinin, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatının yanından dün akşam geçenler, bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, el ve ayakları bağlı haldeki  erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kampüs içindeki cami inşaatında çalıştığı belirlenen ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişinin cesedinde, yara ve darp izine rastlanmadı.

İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Polis, olayı çözmek için çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:58 Kaynak: DHA
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