Son Dakika Haberleri: İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak öldü

3 saat önce

Denizli'de çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 1 çocuk babası inşaat işçisi hayatını kaybetti.

İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak öldü, System.String[]

Denizli'de çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 1 çocuk babası inşaat işçisi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir inşaatta çalışan Nurettin Şapma, beton mikserinden beton döktüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle makineden elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şapma, ardından ambulans ile Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1 çocuk babası Şapma yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Küçük çocuğun baba özlemi yürekleri dağladı: Seni rüyalarımda görüyorum
Marketten çikolata çalan çocuk güvenlik görevlileri tarafından kırbaçlandı Canlı yayında şoke eden yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik Denizi olmayan kentten dünyanın 80 ülkesine yıllık 6 bin ton tütsülenmiş balık gönderiyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:22:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]