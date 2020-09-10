İnşaat işçisi evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesinde inşaat işçisi Mehmet Ali Güneş (54), evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Milas'a bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Nazmi Yükselen Caddesi'nde yalnız yaşayan inşaat işçisi Mehmet Ali Güneş, yakınları tarafından bu sabah evinde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güneş'in öldüğü belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edilen Güneş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Ali Güneş'i kimin öldürdüğünün belirlenmesi ve zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.