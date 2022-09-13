İNŞAAT İŞÇİSİ GİBİ GİRDİKLERİ ŞANTİYEDEN BETON KALIPLARI ÇALDILAR

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL,(DHA) - MALTEPE Bağdat Caddesi'nde inşaat işçisi gibi giyinerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe Meydan Projesi şantiyesine gelen 6 kişi, bekçiye kendilerini çalışan olarak tanıtarak şantiyedeki beton kalıpları geldikleri araca yükleyerek kaçtı. Şantiyedeki zararın 80 bin lira olduğu belirtilirken, polis kaçan hırsızları arıyor.

İBB'nin Bağdat Caddesi'ndeki Maltepe Meydan Projesi şantiyesine dün saat 06.30 sıralarında giren 6 şüpheli, 8 dakika içinde yaklaşık 80 bin lira değerindeki beton kalıp malzemeleri çaldı. İnşaat işçisi gibi giyindikleri dikkat çeken hırsızlar, malzemeleri elden ele taşıyarak araçlarına yükledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçi kıyafeti giyen 3 hırsızın beton kalıp malzemelerini alarak diğer arkadaşlarına uzattığı görülüyor. Bekçiye kendilerini işçi gibi tanıtan şüphelilerin, beton kalıplarını başka bir alana götüreceklerini, şantiye şefinin de haberdar olduğunu söyledikleri öğrenildi. Hırsızların şantiye şefini uzaklaştırmak için, taşıma işinden sonra kahvaltı yapmak için börek almasını istedikleri, bunun için 50 lira verdikleri iddia edildi. Öte yandan şantiye alanı havadan da görüntülendi.