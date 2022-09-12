ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde eğitim öğretim başlangıcı için İstiklal Marşı okunurken inşaat işçisi, çatıda işini bırakarak saygı duruşunda bulundu. Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan Zübeyde Hanım İlkokulu'nda yeni eğitim-öğretim dönemi başlangıcı için düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu. Bu sırada okul bahçesinin karşısında bulunan inşaat işçisi, inşaatın çatısında işini bırakıp saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'na eşik etti. Yaşananları bir öğretmenin cep telefonu kamerasıyla kaydederken, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak: DHA

Çaycuma, Filyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İNŞAAT İŞÇİSİ İSTİKLAL MARŞI'NI DUYUNCA ÇALIŞMAYI BIRAKTI - Son Dakika

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