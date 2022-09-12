İNŞAAT İŞÇİSİ İSTİKLAL MARŞI'NI DUYUNCA ÇALIŞMAYI BIRAKTI - Son Dakika
Üye Girişi

İNŞAAT İŞÇİSİ İSTİKLAL MARŞI'NI DUYUNCA ÇALIŞMAYI BIRAKTI

12.09.2022 14:29

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde eğitim öğretim başlangıcı için İstiklal Marşı okunurken inşaat işçisi, çatıda işini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde eğitim öğretim başlangıcı için İstiklal Marşı okunurken inşaat işçisi, çatıda işini bırakarak saygı duruşunda bulundu. Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan Zübeyde Hanım İlkokulu'nda yeni eğitim-öğretim dönemi başlangıcı için düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu. Bu sırada okul bahçesinin karşısında bulunan inşaat işçisi, inşaatın çatısında işini bırakıp saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'na eşik etti. Yaşananları bir öğretmenin cep telefonu kamerasıyla kaydederken, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Çaycuma, Filyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İNŞAAT İŞÇİSİ İSTİKLAL MARŞI'NI DUYUNCA ÇALIŞMAYI BIRAKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
17:47 Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:32 "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 18:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: İNŞAAT İŞÇİSİ İSTİKLAL MARŞI'NI DUYUNCA ÇALIŞMAYI BIRAKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement