İnşaat işçisi metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

İnşaat işçisi metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtuldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir inşaatın en üst katında çalışan işçi, dengesini kaybetmesinin ardından metrelerce yüksekten yere çakılmaktan binanın demirlerine takılarak kurtuldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir inşaatın en üst katında çalışan işçi, dengesini kaybetmesinin ardından metrelerce yüksekten yere çakılmaktan binanın demirlerine takılarak kurtuldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir inşaatın en üst katında çalışan işçi, dengesini kaybetmesinin ardından inşaat halindeki binanın demirlerine takıldı. Metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtulan işçiyi, arkadaşları vinç ve getirdikleri tahta yardımıyla binanın penceresinden içeri çekti. İşçinin kurtarılma anlarına ait görüntüler, sosyal medyanın gündemine otururken, işçilerin arkadaşlarını kurtarmak için gösterdikleri çaba büyük takdir topladı. - MOSKOVA

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