İnşaat İşçisi Terör Propagandası Davasında Tahliye Edildi
3 saat önce
Kocaeli'nde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan şahıs, davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kocaeli
'nde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan şahıs, davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma suçundan tutuklanan A.Ş., açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 5 aydır Kandıra
Cezaevinde beri tutuklu bulunan A.Ş., Kocaeli 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında yaptığı savunmasında, "Ben sosyal medya kullanmasını bilmem. İnşaatta arkadaşlarım kurmuştu. Akıllı telefonum vardı. Paylaşımları ben yapmadım. Ancak bazı paylaşımları suç olduğunu bilmeden yapmış olabilirim. Suç işleme kastım yoktu. Bu yazı ve görüntülerin PKK'ya ait ve övücü nitelikte olduğunu düşünmedim" dedi.
Beraat talebi kabul edilmedi
İnşaat işçisi olduğu öğrenilen 56 yaşındaki sanık A.Ş. emniyette verdiği ifadeleri kabul ederek beraatını talep etti. Mahkeme heyetinin sanık ve avukatının beyanını dinlemesinin ardından mevcut delil durumu değerlendirildi ve sanığın tutuklu geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:21 Kaynak: İHA
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