İnşaat İşçisi Terör Propagandası Davasında Tahliye Edildi

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Papağana İşkence Eden Murat Özdemir, Eski Eşini Taciz Ettiği Gerekçesiyle 6 Yerinden Bıçaklanmış

Kıvanç Tatlıtuğ, Yakışıklı Olsun Diye Köpeğine İşkence Yaptığı İddialarına Ateş Püskürdü: Kanıtlasınlar, Mesleği Bırakacağım