Son Dakika Haberleri: İnşaat İşçisinin Cansız Bedeni Vinçle İndirildi

İnşaat İşçisinin Cansız Bedeni Vinçle İndirildi

1 saat önce

Van'da 6 katlı bir inşaatta meydana gelen kazada hayatını kaybeden inşaat işçisinin cansız bedeni vinçle indirildi.

İnşaat İşçisinin Cansız Bedeni Vinçle İndirildi, System.String[]
Van'da 6 katlı bir inşaatta meydana gelen kazada hayatını kaybeden inşaat işçisinin cansız bedeni vinçle indirildi.

Olay, Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir inşaat çalışması sırasında meydana geldi. 6 katlı inşaatta yapılan beton dökme çalışması sırasında beton dökme vincinin sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle vincin pompası bir işçinin üzerine düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın 6'ncı katında yaşanan kaza yerine kısa sürede ulaştı. Olay yerinde hayatını kaybeden inşaat işçisi Selim E.'nin (38) cansız bedeni, bir sedyeye alınarak vinç yardımıyla indirildi. İnşaat işçisinin cesedi otopsi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma başlatırken, Selim E.'nin arkadaşları ise sinir krizleri geçirdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:49 Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, İşçi, 3. Sayfa
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