Son Dakika Haberleri: İnşaat İşçisinin Cansız Bedeni Vinçle İndirildi

İnşaat İşçisinin Cansız Bedeni Vinçle İndirildi

1 saat önce

İnşaat işçisinin cansız bedeni vinçle indirildi Beton dökme vincinin pompası inşaat işçisinin üzerine düştüVAN - Van'da 6 katlı bir inşaatta meydana gelen kazada hayatını kaybeden inşaat işçisinin cansız bedeni vinçle indirildi.

İnşaat işçisinin cansız bedeni vinçle indirildi
Beton dökme vincinin pompası inşaat işçisinin üzerine düştü

VAN - Van'da 6 katlı bir inşaatta meydana gelen kazada hayatını kaybeden inşaat işçisinin cansız bedeni vinçle indirildi.
Olay, Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'nde öğle saatlerin bir inşaat çalışması sırasında meydana geldi. 6 katlı inşaatta yapılan beton dökme çalışması sırasında beton dökme vincinin sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle vincin pompası bir işçinin üzerine düştü.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın 6'ıncı katında yaşanan kaza yerine kısa sürede ulaştı. Olay yerinde hayatını kaybeden inşaat işçisi Selim E.'nin cansız bedeni, bir sedyeye alınarak vinç yardımıyla indirildi. İnşaat işçisinin cesedi otopsi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma başlatırken, Selim E.'nin arkadaşları ise sinir krizleri geçirdi.
(YLM-MSA-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:22 Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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