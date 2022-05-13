İnşaat işçisinin ev parasını çalan hırsız eğlence mekanında yakalandı - Son Dakika
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İnşaat işçisinin ev parasını çalan hırsız eğlence mekanında yakalandı

13.05.2022 10:13
İnşaat işçisinin ev parasını çalan hırsız eğlence mekanında yakalandı

Konya'da inşaat işçisinin ev almak için inşaatlarda çalışarak biriktirdiği 290 bin lirayı çalan hırsızlık şüpheli, eğlence mekanında polis ekiplerince yakalandı.

Konya'da inşaat işçisinin ev almak için inşaatlarda çalışarak biriktirdiği 290 bin lirayı çalan hırsızlık şüpheli, eğlence mekanında polis ekiplerince yakalandı.

Olay, merkez Meram ilçesi Alparslan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede oturan ve ev almak için yıllarca inşaatlarda çalışarak biriktirdiği parayı evindeki çekyatın içerisinde saklayan inşaat işçisi Ekrem Y.'nin evine hırsız girdi. Hırsız, evin altını üstüne getirirken, çekyatın altındaki parayı çaldı. Hırsızlık ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri evde yaptığı incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı özel ekiplerin detaylı kamera incelemeleri ve saha araştırmalarıyla hırsızlık şüphelisi kısa sürede tespit edildi.

Şüpheli paralarla eğlence mekanında yakalandı

Hırsızlık şüphelisi tespit edildiği gün içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda inşaat işçisinin ev almak için yıllarca biriktirdiği paralarla eğlence mekanında yakalandı. Şahsın üzerinden 120 bin lira, ev aramasında ise 140 bin lira olmak üzere toplamda 260 bin lira para çıktı. Elde edilen paraya el konularak sahibine teslim edildi. Hırsızlık zanlısı M.S. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Hırsızlık, İnşaat, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat işçisinin ev parasını çalan hırsız eğlence mekanında yakalandı - Son Dakika


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