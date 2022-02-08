Üye Girişi
İnşaat işçisinin öldüğü kepçe kazası kamerada - Son Dakika

İnşaat işçisinin öldüğü kepçe kazası kamerada

08.02.2022 17:23

ANKARA'da, inşaatın temel çalışmasında iş makinesinin kepçesinin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 çocuk babası Birol Doğan (38), hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

ANKARA'da, inşaatın temel çalışmasında iş makinesinin kepçesinin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 çocuk babası Birol Doğan (38), hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Kaza anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 12 Ocak'ta Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İnşaatın temelinde çalışma yapılan iş makinesi, ıslak zemin nedeniyle kaydı. Operatöre yön göstermeye çalışan işçi Birol Doğan da iş makinesinin kepçesinin çarpması sonucu kazı alanına düştü. Ağır yaralanan Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğan, doktorların müdahalesine rağmen 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Doğan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, iş makinesinin operatörü de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anının, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, inşaat alanında kayan iş makinesinin kepçesinin, Birol Doğan'ın üzerine düştüğü anlar yer aldı.

İnşaat işçisinin öldüğü kepçe kazası kamerada
İnşaat işçisinin öldüğü kepçe kazası kamerada
İnşaat işçisinin öldüğü kepçe kazası kamerada

YORUMLAR
500

Birol Doğan, İnşaat, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaat işçisinin öldüğü kepçe kazası kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:39 Oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazeteci Putin'i kızdırdı: Bu savaşı istiyor musun?
17:37 Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı
17:36 Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
17:03 Süleymaniye Camii'nin siluetini bozuyordu! O inşaat durdurulup, mühürlendi
16:58 AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 17:54:22. #1.11#
SON DAKİKA: İnşaat işçisinin öldüğü kepçe kazası kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement