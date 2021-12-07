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İnşaat işçisinin paylaştığı video gündem oldu! Tuğla ellerinde toza döndü - Son Dakika

İnşaat işçisinin paylaştığı video gündem oldu! Tuğla ellerinde toza döndü

07.12.2021 14:51

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı tuğla videosu kısa sürede gündem oldu. Bir inşaat işçisi tarafından kaydedilen videoda, ustanın eline almak istediği tuğlaların daha dokunmadan paramparça olduğu görülüyor. Görüntüleri çeken kişi, "Müteahhitin bir suçu yok. Tuğla sipariş veriyor, fabrikadan böyle geliyor" ifadesini kullanıyor. Video sosyal medyada büyük tepki toplarken, çok sayıda kullanıcı "Sonra neden evler depreme dayanıksız. Alın size nedeni" yorumunu yaptı.

Sosyal medya bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan tuğla videosunu konuşuyor. İnşaatta görevli bir işçi, TikTok üzerinden yayınladığı videoda, eline almak istediği tuğlaların nasıl paramparça olduğunu gözler önüne seriyor.

TUĞLALAR DAHA DOKUNMADAN PARAMPARÇA OLUYOR

Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan ülkemiz vatandaşlarının büyük tepkisini çeken görüntülerde, işçinin paketli şekilde duran tuğlalar içinden birini almak istediğinde, tuğlaların daha dokunmadan paramparça olduğu görülüyor.

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"MÜTEAHHİTİN SUÇU YOK, FABRİKADAN BÖYLE GELİYOR"

Görüntüleri çeken kişi, "Müteahhitin bir suçu yok. Tuğla sipariş veriyor, fabrikadan böyle geliyor" ifadesini kullanıyor. Çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoya tepkiler çığ gibi büyürken, insan hayatının nasıl olur da böylesine hiçe sayıldığına kimse bir anlam veremiyor.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;

- Bu ülkenin en büyük problemi ahlak ve erdem problemidir.

- Müteahhit de beyin özürlü değil ya, fabrikadan öyle tuğla geliyorsa siparişi iptal edeceksin başka adam akıllı yapan yerden alacaksın.

- Müteahhitin suçu o tuğlayı öyle verdiğini biliyorsa fabrikanın, onu almamak. Yok bilmiyorsa, iade edip, dava etmek ve daha kalitelisini satın almak.

- Tuğla taşıyıcı eleman değildir. ama evin içinde bir yerde olur da dengenizi kaybederseniz duvardan diğer odaya geçebilirsiniz, hatta dışarı bile uçabilirsiniz.

İnşaat işçisinin paylaştığı video gündem oldu! Tuğla ellerinde toza döndü

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Son Dakika Güncel İnşaat işçisinin paylaştığı video gündem oldu! Tuğla ellerinde toza döndü - Son Dakika


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