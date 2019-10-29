Son Dakika Haberleri: İnşaat işçisinin tehlikeli çalışması kamerada
Son Dakika Güncel İnşaat işçisinin tehlikeli çalışması kamerada

İnşaat işçisinin tehlikeli çalışması kamerada

1 saat önce

Kağıthane'de 10 katlı binanın dış cephesine kurulan iskelede hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, hem kendi can güvenliklerini hem de çevreden geçenler için tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Kağıthane'de 10 katlı binanın dış cephesine kurulan iskelede hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, hem kendi can güvenliklerini hem de çevreden geçenler için tehlikeye davetiye çıkarıyor. Çevredekileri tedirgin eden işçilerin çalışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hamidiye Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde dış cephe çalışması yapılan 10 katlı binada kurulan iskelelerdeki işçiler herhangi bir iş güvenliği önlemi almadan çalışıyor. Herhangi bir güvenlik önlemi almadan işe başlayan işçiler merdiven kullanmak yerine inşaat iskelelerine tırmanıyor. Emniyet kemeri ve kaskları bulunmadan iskelelere tırmanarak çalışan işçiler canlarını hiçe sayıyor. Çevredekileri tedirgin eden işçilerin çalışma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüleri çeken vatandaşın, İşçi güvenliği sıfır demesi dikkat çekiyor.

İnşaat işçisinin tehlikeli çalışması kamerada

Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:57 Kaynak: DHA
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