Son Dakika Haberleri: İnşaat İşçisinin Yan Flüt Tutkusu

İnşaat İşçisinin Yan Flüt Tutkusu

1 saat önce

İnşaatlarda seramik ustası olarak çalışan 26 yaşındaki Orhan Şen'in şantiyede yan flüt çalarken çekilen videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İnşaatlarda seramik ustası olarak çalışan 26 yaşındaki Orhan Şen'in şantiyede yan flüt çalarken çekilen videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:45 Kaynak: Youtube

Orhan Şen, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncunun Eski Görüntüleri Sosyal Medyada Çok Konuşuldu Kerimcan Durmaz, Annesini Kaybeden Hande Erçel'e Başsağlığı Diledi

Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı'dan Dikkat Çeken Paylaşım: Çok Yoruldum İnanılmaz Olayda Tüfek Adamın Elinde Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:27:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaat İşçisinin Yan Flüt Tutkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]