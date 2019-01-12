İnşaat İşçisinin Yan Flüt Tutkusu
1 saat önce
İnşaatlarda seramik ustası olarak çalışan 26 yaşındaki Orhan Şen'in şantiyede yan flüt çalarken çekilen videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İnşaatlarda seramik ustası olarak çalışan 26 yaşındaki Orhan Şen
'in şantiyede yan flüt çalarken çekilen videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:45 Kaynak: Youtube
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