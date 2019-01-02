İnşaat İskelelerini Çalan İki Kişi Yakalandı

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde, inşaattan iskeleleri çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi
'ndeki M.İ. isimli şahsa ait inşaattan iskele demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine Safranbolu Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 81 plakalı minibüs ile hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddiasıyla F.K. ve H.K.'yı gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alınan şüphelilerin, iskele demirlerini V.S. isimli şahsa sattıkları belirlendi. Savcılık kararınca V.S. isimli şahıstan iskele demirleri alınarak sahibine teslim edilirken, demirleri satan F.K. ve H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı. - KARABÜK