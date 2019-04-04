Son Dakika Haberleri: İnşaat İskelesi Çöktü: 2 Yaralı

İnşaat İskelesi Çöktü: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin dış cephe yalıtımını yapan işçiler iskelenin çökmesi sonucu yaralandı.

İnşaat İskelesi Çöktü: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin dış cephe yalıtımını yapan işçiler iskelenin çökmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bir evin dış cephe yalıtımını yapan inşaat işçileri iskelenin çökmesiyle 2 işçi yere düştü. İskelede bulunan İbrahim Halil Biket (36), Osman Biket (40) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:29 Kaynak: İHA

İşçi, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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