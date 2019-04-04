İnşaat İskelesi Çöktü: 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin dış cephe yalıtımını yapan işçiler iskelenin çökmesi sonucu yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde bir evin dış cephe yalıtımını yapan işçiler iskelenin çökmesi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bir evin dış cephe yalıtımını yapan inşaat işçileri iskelenin çökmesiyle 2 işçi yere düştü. İskelede bulunan İbrahim Halil
Biket (36), Osman Biket (40) yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi
acil servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:29 Kaynak: İHA
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