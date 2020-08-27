İnşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde 3 katlı binanın dış cephe kaplamasını yapan Mervan Özkan ve İsmail Kılıç, üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu zemine düştü.
Yaralanan Özkan ve Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:14 - Kaynak: AA
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