İnşaat iskelesi devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnşaat iskelesi devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

İnşaat iskelesi devrildi: 2 yaralı

7 saat önce

Malatya'da bir inşaatta iskelenin devrilmesi sonucunda 2 işçi yaralandı.

İnşaat iskelesi devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Malatya'da bir inşaatta iskelenin devrilmesi sonucunda 2 işçi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir inşaatın iskelesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olayda, inşaatta çalışan N.K. (46) ile R.A. (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Malatya, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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