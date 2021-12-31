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İNŞAAT İSKELESİ ÜZERİNE DEVRİLDİ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KALKIP GİTTİ - Son Dakika

İNŞAAT İSKELESİ ÜZERİNE DEVRİLDİ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KALKIP GİTTİ

31.12.2021 10:42
İNŞAAT İSKELESİ ÜZERİNE DEVRİLDİ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KALKIP GİTTİ

BAŞAKŞEHİR'de, bir kişi çalıştığı inşaattan çıkarken, iskele üzerine devrildi.

BAŞAKŞEHİR'de, bir kişi çalıştığı inşaattan çıkarken, iskele üzerine devrildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Aralık Çarşamba günü saat 17.25 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi çalıştığı inşaatta mesaisini tamamladıktan sonra iskelenin üzerinden atlayarak çıktı. Bu sırada sarsılan iskele, işçinin üzerine düştü. Kafasına isabet eden demir parçasına aldırmayan işçi, yoluna devam etti. Olaydan şans eseri yara almadan kurtulan işçinin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

------------------------(Güvenlik kamerası)-İşçinin, inşaattan çıkması-İşçinin üzerine iskele düşmesi -İşçinin kalkıp yola devam etmesi


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Başakşehir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNŞAAT İSKELESİ ÜZERİNE DEVRİLDİ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KALKIP GİTTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNŞAAT İSKELESİ ÜZERİNE DEVRİLDİ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KALKIP GİTTİ - Son Dakika
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