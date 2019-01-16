İnşaat İskelesi ve Süt Kazanı Çalan Baba ve Oğlu Yakalandı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARKartepe ilçesinde inşaattan iskele demiri ve bir depodan süt kazanı çaldıkları iddia edilen Y.Ö. (54) ve oğlu S.Ö. (29) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR Kartepe
ilçesinde inşaattan iskele demiri ve bir depodan süt kazanı çaldıkları iddia edilen Y.Ö. (54) ve oğlu S.Ö. (29) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:16 Kaynak: DHA
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