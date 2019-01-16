Son Dakika Haberleri: İnşaat İskelesi ve Süt Kazanı Çalan Baba ve Oğlu Yakalandı (2)

İnşaat İskelesi ve Süt Kazanı Çalan Baba ve Oğlu Yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARKartepe ilçesinde inşaattan iskele demiri ve bir depodan süt kazanı çaldıkları iddia edilen Y.Ö. (54) ve oğlu S.Ö. (29) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnşaat İskelesi ve Süt Kazanı Çalan Baba ve Oğlu Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Kartepe ilçesinde inşaattan iskele demiri ve bir depodan süt kazanı çaldıkları iddia edilen Y.Ö. (54) ve oğlu S.Ö. (29) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:16 Kaynak: DHA

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