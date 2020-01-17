İnşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı - Son Dakika

İnşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı
6 saat önce
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde inşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:57 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde inşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı.
Gültepe Mahallesi'ndeki kız yurdunun inşaatında çalışan 3 işçi, 3. kattaki iskeleden düştü.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, yaralı işçileri çevredeki hastanelere kaldırdı.
İşçilerden ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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