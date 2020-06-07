İnşaat kalıplarını çalan at arabalı kadın hırsızlar kamerada - Son Dakika

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Fatih Sokak'ta dün sabaha karşı at arabası ile gelen 4 kadın, girdikleri inşaat şantiyesindeki kalıpları çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, kaçmaya çalışan 4 kadını Denizköşkler Caddesi'nde durdurdu. Mehtap K., Sevilay B., Bircan Y. ile Özlem Y., gözaltına alınırken, at arabasında inşaattan çalınan 5 inşaat kalıbı bulundu. Şüphelilerin hırsızlık anları cep telefonu kamerasına yansıdı

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