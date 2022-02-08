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İnşaat kazasında ölen işçinin ardından, çektiği TikTok videoları kaldı - Son Dakika

İnşaat kazasında ölen işçinin ardından, çektiği TikTok videoları kaldı

08.02.2022 11:07

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaat işçiliği yapan ve çalıştığı anları TikTok hesabından paylaşan Birol Doğan adlı işçi, kepçenin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Doğan'dan geriye çektiği TikTok videolarının görüntüleri kaldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde bir inşaatta boru döşenmesi sırasında yaşanan iş kazasında kepçe işçi Birol Doğan'ın üzerine düştü. Talihsiz işçi hayatını kaybetti. Renkli bir kişilik olan Birol Doğan, gerek inşaatlarda gerekse özel hayatından bir çok görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Talihsiz işçi memleketi Çorum'da toprağa verildi. İşçiden geriye sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı.

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Birol Doğan, Eryaman, Ankara, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat kazasında ölen işçinin ardından, çektiği TikTok videoları kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaat kazasında ölen işçinin ardından, çektiği TikTok videoları kaldı - Son Dakika
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