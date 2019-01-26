Son Dakika Haberleri: İnşaat Kazı Alanında İnsan Kemikleri Bulundu

İnşaat Kazı Alanında İnsan Kemikleri Bulundu

1 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir apartman inşaatının temel yalıtım çalışması için yapılan kazıda 1 kişiye ait kemikler bulundu.

İnşaat Kazı Alanında İnsan Kemikleri Bulundu, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir apartman inşaatının temel yalıtım çalışması için yapılan kazıda 1 kişiye ait kemikler bulundu. Polis ekipleri kemikleri toplayarak, kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

Girne Mahallesi 2107 Sokak'ta, saat 13.30 sıralarında, yapımı süren bir inşaatın etrafında temel yalıtımı için kazı yapıldı. Kazı sırasında, gömülü bir kişiye ait kemikler bulundu. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen işçiler durumu polise bildirdi. Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi şeritle çevirerek delil aradı. Kemikleri daha sonra torbaya toplayan ekipler, incelenmek üzere götürdü. Kemiklerinin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatıldı. İnşaattaki çalışma ise geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:36 Kaynak: DHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron Tuvaletini Yapmak İçin Gittiği Nehre Düştü, Cesedine 12 Gün Sonra Ulaşıldı

Fırsatçıların Zam Oyunu Devam Ediyor Düğünlerine 10 Gün Kala Öğrendiler! Doktor Çifte, Balayı Kabusu Yaşatan Dolandırıcılara Ceza Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 17:31:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaat Kazı Alanında İnsan Kemikleri Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]