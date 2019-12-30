İnşaat kazısında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaat kazısında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika

İnşaat kazısında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen büyük bir yapının duvarları ortaya çıktı.

İnşaat kazısında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen büyük bir yapının duvarları ortaya çıktı. İnşaat çalışmalarını durduran Kocaeli Müze Müdürlüğü inceleme başlattı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Tepeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir inşaat firması tarafından sokak üzerinde bulunan bir arazide apartman yapımı için çalışma başlatıldı. İnşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında ortaya duvar kalıntıları çıktı. Kazı çalışmasını durduran inşaat yetkilileri durumu hemen Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde çıkan duvarın Bizans dönemine ait bir yapı olabileceği değerlendirildi.

İNŞAAT DURDURULDU, ARAZİ MÜHÜRLENDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde inşaat alanı mühürlendi. Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından arazide kazı ve sondaj çalışmalarına başlanıldı. Yapılan çalışmalarda arazide bir yapıya ait duvarlar ortaya çıktı. Çalışmalar sonucunda arazide büyük bir yapının var olduğu gözlemlenebilir hale geldi. Yapılan incelemeler neticesi Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na rapor gönderildi. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun konuyla ilgili vereceği karar sonrasında büyük bir tarihi yapının olduğu değerlendirilen alanda çalışma başlatılacak.

(Murat Kanber/İHA)

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı
Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

Son Dakika Haberleri
20:36 Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika
20:34 Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Son Dakika
20:34 Çayırhan Mahallesinde kitap fuarı - Son Dakika
20:33 Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Son Dakika
20:33 Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:38:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaat kazısında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]