İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı (2) - Son Dakika

BİR ALTIN KOLYE VE YÜZÜK DE BULUNDU

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir arsadaki inşaat kazısında bulunup, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle kapağı açılan 2 bin 400 yıllık lahitteki çalışmalarda, çamur içinde üzerinde taşlar bulunan altın kolye ve yüzük de bulundu. Lahitten ikinci bir pelike de çıktı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),