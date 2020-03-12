İnşaat kazısında bulunan duvar kalıntısı koruma altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaat kazısında bulunan duvar kalıntısı koruma altına alındı - Son Dakika

İnşaat kazısında bulunan duvar kalıntısı koruma altına alındı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temel kazısı sırasında ortaya çıkan duvar kalıntısı kültür varlığı olarak tescil edildi.

İnşaat kazısında bulunan duvar kalıntısı koruma altına alındı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temel kazısı sırasında ortaya çıkan duvar kalıntısı kültür varlığı olarak tescil edildi.

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Tepeli Sokağı'nda temel kazısı sırası sırasında tarihi duvar kalıntıları bulunması üzerine ilgili kurumlarca hazırlanan rapor, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşüldü.

Değerlendirmeler sonucunda tarihi kalıntıların kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verildi.

Kararın ardından söz konusu alanla ilgili rekonstrüksiyon projesi hazırlanması için başlatılan çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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