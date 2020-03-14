İnşaat kazısında göçük altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
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İnşaat kazısında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

15 dakika önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, inşaatta kanal kazma çalışması sırasında göçen toprağın altında kalan işçi Vefa Alıf (25) yaralandı.

İnşaat kazısında göçük altında kalan işçi kurtarıldı, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, inşaatta kanal kazma çalışması sırasında göçen toprağın altında kalan işçi Vefa Alıf (25) yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Vefa Alıf, hastanede tedaviye alındı.

Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'nde, bir inşaatta saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, kanal kazma çalışmaları sırasında işçilerden Vefa Alıf göçen toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Serik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından yapılan kazı çalışmaları sonucu göçük altından çıkartılan Vefa Alıf, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:37 Kaynak: DHA
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