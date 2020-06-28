İnşaat kazısında lahit bulundu - Son Dakika

İnşaat kazısında lahit bulundu

İnşaat kazısında lahit bulundu Tokat'ıın Niksar ilçesinde inşaatın temel kazısı sırasında Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet lahit mezar bulundu.

İnşaat kazısında lahit bulundu

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TOKAT - Tokat'ıın Niksar ilçesinde inşaatın temel kazısı sırasında Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet lahit mezar bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden inşaat sahası içerisinde lahit mezar bulundu. İnşaat alanı polis ekiplerince şeritle kapatılırken, kazı çalışmalarının durduruldu. Tokat Müze Müdürlüğü görevlileri bir kısmı kazı sırasında hasara uğrayan mezarda inceleme yaptı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarların birisinin boş, diğerinin içerisinde ise iki kişiye ait insan iskeletleri bulundu.

Lahit mezarların bulunduğu alanda define aradılar

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inşaat sahası içerisinde kaçak kazı yapacakları bilgisi üzerine gece inşaat alanına baskın yaptı. Define aradıkları iddia edilen 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındıkları polis merkezinde ifadesi alındı.

Niksar, Tokat, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat kazısında lahit bulundu - Son Dakika
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