İnşaat kazısında lahit bulundu - Son Dakika

İnşaat kazısında lahit bulundu

28.04.2021 13:46

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, temel kazısı yapıldığı sırada lahit ve gözyaşı şişesi bulunan inşaatın çalışması durduruldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, temel kazısı yapıldığı sırada lahit ve gözyaşı şişesi bulunan inşaatın çalışması durduruldu.

Alınan bilgiye göre, bir firma tarafından Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi'nde bulunan inşaat alanında temel için kazı yapıldığı sırada tarihi eser kalıntılarına ulaşılması üzerine, çalışanlar, durumu Kayseri Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Müze yetkilileri, inşaat çalışmasını durdururken, polis ekipleri alanda güvenlik önlemi aldı. Bölgede ilk belirlemelere göre lahit ve cam gözyaşı şişesi bulundu.

Tarihi eser kalıntılarının hangi döneme ait olduğu, kazı alanından alınan numunelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından incelenmesinin ardından belirlenecek.

Bir uzman ekibin de alanda arkeolojik kazı yapacağı öğrenildi.

İnşaat kazısında lahit bulundu
İnşaat kazısında lahit bulundu
İnşaat kazısında lahit bulundu
İnşaat kazısında lahit bulundu

Kayseri, İnşaat, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnşaat kazısında lahit bulundu - Son Dakika


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