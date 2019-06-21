İnşaat maliyet endeksi

İnşaat maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 26,41 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 26,41 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi nisanda mart ayına göre yüzde 1,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,41 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 2,14, işçilik endeksinde yüzde 0,41 artış oldu. Geçen yılın nisan ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,52, işçilik endeksi yüzde 26,15 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 yükseldi.

Nisanda, mart ayına göre malzeme endeksinde yüzde 1,9 işçilik endeksinde yüzde 0,23 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 26,75, işçilik endeksi yüzde 26,23 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,28, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artış gösterdi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,75, işçilik endeksi yüzde 1,12 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 25,79 işçilik endeksi yüzde 25,86 arttı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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