Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyet endeksi
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İnşaat maliyet endeksi

1 saat önce

İnşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,86 artış gösterdi.

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İnşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,86 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.
Buna göre, inşaat maliyet endeksi mayısta nisan ayına göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,86 yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 2,18, işçilik endeksinde yüzde 0,59 artış oldu. Geçen yılın mayıs ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,3, işçilik endeksi yüzde 26,17 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,45 yükseldi.
Mayısta, nisan ayına göre malzeme endeksinde yüzde 2,15 işçilik endeksinde yüzde 0,65 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 25,02, işçilik endeksi yüzde 26,39 artış gösterdi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,01 yükseldi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,3, işçilik endeksi yüzde 0,38 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 22,1 işçilik endeksi yüzde 25,38 arttığı görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:17 Kaynak: AA
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