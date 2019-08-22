Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyet endeksi
Son Dakika Ekonomi Haber

İnşaat maliyet endeksi

1 saat önce

İnşaat maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79 gerilerken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79 gerilerken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi haziranda mayıs ayına göre yüzde 0,79 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 1,23 düştü, işçilik endeksinde ise yüzde 0,22 arttı. Geçen yılın haziran ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,9, işçilik endeksi yüzde 26,3 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,44 düştü, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 21,99 artış gösterdi.

Haziranda, mayıs ayına göre malzeme endeksi yüzde 0,72 düşerken, işçilik endeksinde yüzde 0,17 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 20,03, işçilik endeksi yüzde 26,44 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 düştü, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,24 arttı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,87 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,39 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinin yüzde 15,41 işçilik endeksinin yüzde 25,79 arttığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan şaşırtan paylaşım: Yerimde olsan kafayı yersin
Ücretinde yüzde 40 indirim yapan Alper Potuk, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı Beşiktaş, 6 dakika oynayan Aras Özbiliz için 7 milyon euro ödedi Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde 734 milyon dolara satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:55:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyet endeksi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]