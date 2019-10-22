Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyet endeksi
Son Dakika Ekonomi İnşaat maliyet endeksi

İnşaat maliyet endeksi

7 dakika önce

İnşaat maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,73 geriledi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,73 geriledi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,73 düştü, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,61 geriledi, işçilik endeksi ise yüzde 1,20 arttı. Geçen yılın ağustos ayına göre malzeme endeksinde yüzde 4,72, işçilik endeksinde yüzde 26,43 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,25 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,86 artış gösterdi.

Ağustosta, temmuz ayına göre malzeme endeksi yüzde 0,95 düştü, işçilik endeksinde ise yüzde 1,23 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 7,22, işçilik endeksi yüzde 26,73 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,30 düştü, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,29 arttı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,70 gerilerken, işçilik endeksi yüzde 1,10 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 2,77 düşüş gerçekleşirken, işçilik endeksinde yüzde 25,33 artış kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı adam, balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü
Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi Dolar güne 5.85 liranın üzerinde başladı Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 10:27:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyet endeksi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]