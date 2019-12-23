İnşaat maliyet endeksi - Son Dakika
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İnşaat maliyet endeksi

6 saat önce

İnşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,07, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,27 oranında artış gösterdi.

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İnşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,07, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,27 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi ekimde eylüle göre yüzde 0,07 geçen yılın ekim ayına göre yüzde 4,27 oranında yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,40 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1,09 arttı. Geçen yılın ekim ayına göre malzeme endeksinde yüzde 3,43 düşüş olurken, işçilik endeksinde yüzde 25,38 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,10, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,53 oranında artış gösterdi.

Ekimde, eylül ayına göre malzeme endeksi yüzde 0,32 düşerken işçilik endeksi 0,98 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 2,03 gerilerken, işçilik endeksi yüzde 25,52 oranında yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,03 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,22 arttı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,68 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1,50 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 7,75 düşüş gerçekleşirken, işçilik endeksinde yüzde 24,87 artış kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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