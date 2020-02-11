İnşaat maliyet endeksi Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 1,01 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İnşaat maliyet endeksi Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 1,01 arttı - Son Dakika Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 1,01 arttı

6 saat önce

İnşaat maliyet endeksi, geçen yılın aralıkta aylık bazda yüzde 1,01, yıllık bazda 10,76 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 1,01 arttı, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi, geçen yılın aralıkta aylık bazda yüzde 1,01, yıllık bazda 10,76 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi geçen yıl aralıkta kasıma göre yüzde 1,01, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,76 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,23, işçilik endeksi yüzde 0,57 arttı. Aralık 2018'e göre malzeme endeksinde yüzde 4,93, işçilik endeksinde yüzde 25,55 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,83, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,04 artış gösterdi.

Aralıkta, kasım ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,01, işçilik endeksi yüzde 0,46 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 5,12, işçilik endeksi yüzde 25,7 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,84 arttı.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 4,33, işçilik endeksinde yüzde 24,96 artış kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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