İnşaat maliyet endeksi Aralık'ta arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaat maliyet endeksi Aralık'ta arttı - Son Dakika

İnşaat maliyet endeksi Aralık'ta arttı

6 saat önce

İnşaat maliyet endeksi 2019 Aralık döneminde yıllık yüzde 10,76, aylık yüzde 1,01 arttı.

İnşaat maliyet endeksi Aralık'ta arttı, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi 2019 Aralık döneminde yıllık yüzde 10,76, aylık yüzde 1,01 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,76 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,23, işçilik endeksi yüzde 0,57 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,93, işçilik endeksi yüzde 25,55 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 11,04, AYLIK YÜZDE 0,83 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,04 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,01, işçilik endeksi yüzde 0,46 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,12, işçilik endeksi yüzde 25,70 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 9,84, AYLIK YÜZDE 1,66 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,84 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,33, işçilik endeksi yüzde 24,96 arttı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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