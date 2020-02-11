İnşaat maliyet endeksi Aralık'ta arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İnşaat maliyet endeksi Aralık'ta arttı - Son Dakika Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi Aralık'ta arttı

6 saat önce

İnşaat maliyet endeksi 2019 Aralık döneminde yıllık yüzde 10,76, aylık yüzde 1,01 arttı.

İnşaat maliyet endeksi Aralık'ta arttı, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi 2019 Aralık döneminde yıllık yüzde 10,76, aylık yüzde 1,01 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,76 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,23, işçilik endeksi yüzde 0,57 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,93, işçilik endeksi yüzde 25,55 arttı.


Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 11,04, aylık yüzde 0,83 arttı


Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,04 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,01, işçilik endeksi yüzde 0,46 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,12, işçilik endeksi yüzde 25,70 arttı.


Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 9,84, aylık yüzde 1,66 arttı


Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,84 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,33, işçilik endeksi yüzde 24,96 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü en geç 2 saatte tespit eden yerli kit üretildi
Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin sitesinde görevinde gözüküyor KKTC ile Türkiye'nin asgari ücreti arasında 808 liralık fark oluştu Banka ücret ve komisyonlarına düzenleme olumlu karşılandı

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:43:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaat maliyet endeksi Aralık'ta arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]