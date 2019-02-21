Son Dakika Haberleri: İnşaat Maliyet Endeksi Aralık'ta Düştü

İnşaat Maliyet Endeksi Aralık'ta Düştü

37 dakika önce

İnşaat maliyet endeksi 2018 Aralık döneminde aylık yüzde 1,85 düştü.

İnşaat Maliyet Endeksi Aralık'ta Düştü, System.String[]
İnşaat maliyet endeksi 2018 Aralık döneminde aylık yüzde 1,85 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Aralık dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,85 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,65 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,81 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,62 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,21, işçilik endeksi yüzde 17,45 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 1,42 düştü

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,42 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,19 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,52 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,21, işçilik endeksi yüzde 17,43 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 3,28 düştü

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,28 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,74 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,09, işçilik endeksi yüzde 17,48 arttı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:09 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi
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